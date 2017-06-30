موعد مباراة فيروفيارو والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لرحلته الصعبة يوم غداً السبت حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق فيروفيارو من موزمبيق, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق النجم الساحلي باحثاً عن تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من هذه المهمة الصعبة للغاية في ظل الأجواء الحارة التي سيلعب فيها المباراة, ولكن وفي الوقت ذاته فإن إنتهت المباراة بالتعادل فلن يكون فريق النجم الساحلي وجماهيره مستائين من النتيجة لآنها تخدم الفريق أيضاً, حيث يحتل فريق النجم الساحلي حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, أما فريق فيروفيارو فيتواجد في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 4 نقاط وذلك يعني أن حتى خسارة فريق النجم الساحلي لن تجعله يفقد الصدارة.

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وكان فريق النجم الساحلي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز كاسح على حساب ضيفه فريق فيروفيارو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد, وفي الجولة الثانية فاز فريق النجم الساحلي خارج أرضه على حساب فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف واحد, بينما تعادل فريق فيروفيارو سلبياً دون أهداف أمام ضيفه فريق الهلال السوداني.

وفي الجولة الثالثة تعادل فريق النجم الساحلي أمام ضيفه فريق الهلال بهدف لمثله, فيما فاز فريق فيروفيارو على حساب ضيفه فريق المريخ بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة تعادل فريق النجم الساحلي خارج أرضه أمام فريق الهلال بهدف لمثله, بينما تعرض فريق فيروفيارو للخسارة خارج أرضه أمام فريق المريخ بهدفين مقابل هدف واحد.