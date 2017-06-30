موعد مباراة سانت جورج وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يستعد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فريق صن داونز الجنوب أفريقي لملاقاة مُضيفه ونظيره فريق سانت جورج من إثيوبيا يوم غداً السبت, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق صن داونز المواجهة باحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك من أجل الإقتراب أكثر من التأهل إلي الدور ربع النهائي ولم لا البحث عن لقب جديد سيكون الثاني له في تاريخه والثاني على التوالي, ولكن ربما ما يُعقد من مهمة فريق صن داونز هو رغبة فريق سانت جورج هو أيضاً في التأهل للدور المقبل ولعل أبرز دليل ما قدمه حتى الآن من مستوى مقبول منذ بداية دور المجموعات, ويحتل فريق صن داونز حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط, فيما يحتل فريق سانت جورج وصافة الترتيب ويمتلك في رصيده نفس عدد النقاط مما سيُزيد من سخونة المباراة أكثر.

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وكان فريق صن داونز قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي دون أهداف أمام فريق سانت جورج, وفي الجولة الثانية حقق فريق صن داونز الفوز خارج أرضه على حساب فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, بينما تعادل فريق سانت جورج سلبياً دون أهداف أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي.

وفي الجولة الثالثة تعرض فريق صن داونز للخسارة على أرضه أمام فريق الترجي الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد, فيما فاز فريق سانت جورج على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة تعادل فريق صن داونز سلبياً دون أهداف خارج أرضه أمام فريق الترجي الرياضي, بينما تعرض فريق سانت جورج للخسارة خارج أرضه أمام فريق فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف واحد.