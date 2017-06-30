موعد مباراة زاناكو والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يحل فريق الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق زاناكو الزامبي يوم غداً السبت في موقعة مرتقبة بين الفريقين, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المارد الأحمر المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري باحثاً عن الفوز ولا شئ سواه بالرغم من صعوبة المباراة كثيراً, فمن جهة سيجد المارد الأحمر الأجواء الحارة عائقاً رئيسياً أمامه من أجل تحقيق الفوز ومن جهة أخرى بسبب ما يُقدمه فريق زاناكو حتى الآن ومنذ بداية دور المجموعات من مستوى ونتائج أكثر من رائعة.

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ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق زاناكو قد فرض التعادل السلبي دون أهداف على المارد الأحمر في الجولة الأولى من دور المجموعات وذلك في المباراة التي شهدها ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, مما يُزيد من شعور القلق لدي جماهير القلعة الحمراء وخاصة وأن الفريق الأهلي لا يُقدم أفضل مستوياته في الأونة الآخيرة بالرغم من فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2016 – 2017 م.

ويحتل المارد الأحمر حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 7 نقاط, فيما يحتل فريق زاناكو صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 10 نقاط مما سيُزيد من أهمية المباراة كثيراً بالنسبة للطرفين, وخاصة مع إقتراب فريق الوداد البيضاوي المغربي منهما حيث يحتل الفريق المغربي المركز الثالث ويمتلك في رصيده 6 نقاط, ليبقى الصراع مفتوحاً بين الأطراف الثلاثة حتى الجولة السادسة والآخيرة.