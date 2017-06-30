موعد مباراة نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً – بولندا 2017 م

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يصطدم المنتخب الإسباني بنظيره المنتخب الألماني اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة, وذلك إطار الدور النهائي من بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي البولندية علماً بأن موقعة النهائي سوف تُقام على ملعب كراكوف.

وكان المنتخب الإسباني قد نجح في الوصول إلي الدور النهائي عقب تخطيه عقبة المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, وذلك بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, علماً بأن المنتخب الإسباني كان قد حقق 3 إنتصارات في دور المجموعات مما يعني أنه لم يسقط حتى الآن في فخ التعادل أو الخسارة.

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أما المنتخب الألماني فقد نجح في الوصول إلي الدور النهائي عقب تخطيه عقبة المنتخب الإنجليزي بصعوبة بالغة في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة, وذلك بعدما فاز عليه بركلات الترجيح علماً بأن المباراة إنتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لمثلهما, أما في دور المجموعات فقد حقق المنتخب الألماني إنتصارين مقابل تعرضه إلي خسارة وحيدة جائت على يد المنتخب الإيطالي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ولعل ما يجعل كلاً من المنتخبين مرشحاً كبيراً للتتويج باللقب أن كلاهما يمتلك في تشكيلته عناصر متميزة للغاية, فالمنتخب الإسباني يمتلك كلاً من الرباعي ساؤول نيغويز وماركو أسينسيو وساندرو راميريز وجيرارد ديولوفيو, أما المنتخب الألماني فيمتلك كلاً من الرباعي ماكس ماير وسيرجي جنابري وماكسيم أرنولد ودافي سيلكي مما يجعل الكفة بين المنتخبين متوازنة للغاية.

وعلى الصعيد للتاريخي سبق للمنتخب الإسباني أن فاز باللقب 4 مرات في تاريخه كان أخرها في عام 2013 م, أما المنتخب الألماني فلم يفز باللقب سوى في مرة واحدة فقط في تاريخه كانت في عام 2009 م.