موعد مباراة فيتا كلوب والترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لكي يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غداً السبت, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الترجي الرياضي المواجهة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي وعينه على العودة بالنقاط الثلاث وذلك من أجل التمسك بصدارة المجموعة والإقتراب أكثر من التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, فيما تبدو آمال فريق فيتا كلوب ضعيفة بعض الشئ في التأهل نظراً لتواجده في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط, أما فريق الترجي الرياضي فيمتلك في رصيده 8 نقاط.

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وكان فريق الترجي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, وفي الجولة الثانية تعادل فريق الترجي الرياضي خارج أرضه سلبياً دون أهداف أمام فريق سانت جورج من إثيوبيا, فيما تعرض فريق فيتا كلوب للخسارة على أرضه على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الثالثة فاز فريق الترجي الرياضي خارج أرضه على حساب فريق صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد, بينما تعرض فريق فيتا كلوب للخسارة خارج أرضه أمام فريق سانت جورج بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة تعادل فريق الترجي الرياضي سلبياً دون أهداف أمام ضيفه فريق صن داونز, فيما فاز فريق فيتا كلوب على حساب ضيفه فريق سانت جورج بهدفين مقابل هدف واحد.