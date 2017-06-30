موعد مباراة القطن والوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم غداً السبت ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق القطن الكاميروني, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الوداد البيضاوي المواجهة تحت قيادة مدربه المغربي حسين عموتة باحثاً عن تحقيق فوز جديد والذي من شأنه سيجعله مُنافساً شرساً على إحدي البطاقات المؤهلة إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل فريق الوداد البيضاوي حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط, أما فريق القطن فلا يوجد لديه أي أمل في التأهل إلي الدور المقبل وذلك بعدما تلقى 4 هزائم متتالية منذ بداية دور المجموعات مما جعله يتذيل قاع ترتيب المجموعة بدون أي نقطة في رصيده.

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وكان فريق الوداد البيضاوي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق القطن بهدفين مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعرض فريق الوداد البيضاوي للخسارة خارج أرضه أمام فريق زاناكو الزامبي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي الجولة الثالثة تعرض لخسارة أخرى خارج أرضه وهذه المرة أمام فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شئ على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, أما في الجولة الرابعة فعاد لطريق الإنتصارات من جديد حينما حقق الفوز على حساب ضيفه فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.