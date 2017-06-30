موعد مباريات الدوري الألماني لموسم 2017 – 2018 م

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أسفرت قرعة الدوري الألماني التي أجراها الإتحاد الألماني لكرة القدم مساء يوم أمس الخميس عن مواجهات قوية من العيار الثقيل منذ الأسبوع الأول من عمر الدوري والذي سينطلق في يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2017 م.

ويستهل حامل لقب البوندسليغا فريق بايرن ميونخ مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة صعبة على أرضية ملعبه أليانز أرينا حينما يستقبل فريق باير ليفركوزن, فيما يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً على نظيره فريق فولفسبورغ, أما فريق لايبزيغ وصيف الموسم الماضي فيحل ضيفاً على فريق شالكة, بينما يستقبل فريق هوفنهايم صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي نظيره فريق فيردر بريمن.

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وفي بقية مباريات الأسبوع يحل فريق شتوتغارت العائد من جديد إلي أضواء البوندسليغا ضيفاً ثقيلاً على فريق هيرتا برلين, ويستقبل فريق فرايبورغ نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت ويستقبل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على أرضية ملعبه بوروسيا بارك نظيره فريق كولن, ويستقبل فريق هامبورغ نظيره فريق أوغسبورغ ويستقبل فريق ماينز نظيره فريق هانوفر.

وفي الأسبوع الثاني من عمر الدوري يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على فريق فيردر بريمن, فيما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند على أرضية ملعبه سيغنال إيدونا بارك نظيره فريق هيرتا برلين, وفي الأسبوع الثالث وفي إختبار أخر صعب يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على فرييق هوفنهايم, وفي الأسبوع العاشر يصطدم فريق بايرن ميونخ بنظيره فريق لايبزيغ على ملعب أليانز أرينا, أما موقعة الكلاسيكو بين فريق بوروسيا دورتموند وفريق بايرن ميونخ فسوف تكون في الأسبوع الحادي عشر على ملعب سيغنال إيدونا بارك في مطلع شهر نوفمبر المقبل.