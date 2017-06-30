موعد مباريات كأس الإتحاد الأفريقي يوم غداً السبت 1-7-2017

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يشهد يوم غداً السبت إستكمال بقية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي, حيث تُقام يوم غداً السبت مباراتان ضمن المجموعات الثالثة والرابعة على أن تُقام بقية مباريات الجولة يوم الأحد, وذلك في إنتظار الجولة السادسة والآخيرة والتي ستحسم أمر تأهل جميع الأندية إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وفي المباراة الأولى يستقبل فريق حوريا كوناكري الغيني على أرضه نظيره فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ضمن مباريات المجموعة الرابعة, وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويحتل فريق حوريا كوناكري حالياً المركز الأول في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 8 نقاط, فيما يتواجد فريق سوبر سبورت يونايتد في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط, مما يجعل المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين وخاصة وأن فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يُشدد الخناق عليهما بتواجده في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 6 نقاط, كما تنتظره مواجهة في غاية السهولة في الجولة ذاتها أمام مُضيفه فريق مونانا الغابوني مُتذيل ترتيب المجموعة.

وفي المباراة الثانية يستقبل فريق هلال الأُبيض على أرضه نظيره فريق ريكرياتيفو دو ليبولو ضمن مباريات المجموعة الثالثة, وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق هلال الأُبيض حالياً صدارة ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 7 نقاط, فيما يتواجد فريق ريكرياتيفو دو ليبولو في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 6 نقاط, مما يُعطي المباراة أهمية كبيرة للغاية للطرفين في حالة أراد كلاهما التأهل إلي الدور المقبل.