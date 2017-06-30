الأهلي يشكو سوء ملعب زانكو و سوء أرضيته

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قام مدير الكرة بالنادي الأهلي”سيد عبدالحفيظ” ومدير العلاقات الخارجية بالنادي بزيارة ملعب “هيرو ستاديوم” الذي من المقرر أن يستضيف مباراة القلعة الحمراء أمام زاناكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام مسئولو النادي الأهلي يتفقد أرضية ملعب المباراة قبل المران الرئيسي للفريق المحدد له يوم الجمعة الساعة الثالثة عصراً، وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بالنادي الأهلي أن أرضية الملعب سيئة جداً وصلبة وأرضيتها غير مستوية بعكس المظهر الخارجي الخاص باستاد هيرو، الذي يبدو من الخارج منظم وعلى درجة عالية الجودة وقادر علي استقبال المباريات، وقد قدم مدير الكرة تقريرا للمدير الفني حول أرضية الملعب وأبعاده قبيل أن يؤدي الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته عليه عصر اليوم.

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وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن هذه المباراة مباراة هامة للغاية بسبب سخونة الصراع علي الصعود في تلك المجموعة وصعوبة المباراة أيضا التي سوف تقام علي ملعب الفريق المنافس ووسط جمهوره، وأشار عبد الحفيظ أن فريق زاناكو يعتبر فريق منافس بشدة للنادي الأهلي بداية من دور المجموعات، ويعلم الجهاز الفني هذه النقطة جيدا وسوف يدافع بشدة وحزم من أجل التأهل خصوصا في مواجهة النادي الأهلي.

وأضاف مدير الكرة في القلعة الحمراء أن حالة التركيز لدى اللاعبين والجهاز الفني في أعلى درجاتها من اليوم الأول للاستعداد للمباراة بشكل جيد واتمني التوفيق لللاعبين في هذه المباراة، وأشار عبد الحفيظ في حديثه أنه يثق جيداً في اللاعبين والجهاز الفني لتجاوز هذه المباراة وإنجاز الأهداف الإيجابية المطلوبة منهم وأهم هذه الأهداف تحقيق الفوز وصدارة المجموعة حتى يتسنى لهم مواصلة المشوار الإفريقي.