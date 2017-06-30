ملخص مباراة سموحة وزيسكو يونايتد في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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سقط فريق سموحة المصري في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق سموحة إستغلال إقامة اللقاء على أرضه, وذلك من خلال بحثه عن تسجيل هدفه الأول والذي من شأنه سيجعل المباراة أسهل بكثير على الفريق السكندري, أما الفريق الضيف زيسكو يونايتد فحاول إمتصاص حماس لاعبي فريق سموحة وتهدئة اللقاء قدر المستطاع.

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ومع مرور الدقائق نجح فريق زيسكو يونايتد في مسعاه وإنخفض إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين, وذلك بالرغم من الإستحواذ النسبي لفريق سموحة على الكرة إلا أنه بدا عاجزاً تماماً عن إختراق دفاعات فريق زيسكو يونايتد وتشكيل الخطورة على حارس مرماه ياكوب باندا, ليستمر التعادل السلبي دون أهداف مُسيطراً على دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر السيناريو ذاته دون أي تغيير, ولعل ما تغير قليلاً أن فريق سموحة إستحوذ بشكل كامل على الكرة وحرم منافسه منها تماماً, ولكن وفي مقابل ذلك تراجع فريق زيسكو يونايتد بكامل عناصره إلي مناطقهم الدفاعية وكان إعتمادهم الرئيسي على الهجمات المرتدة من أجل خطف هدف الفوز إن أمكن ذلك.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والثمانين تلقى فريق سموحة ضربة موجعة للغاية وذلك بعدما نجح فريق زيسكو يونايتد في مسعاه, فمن هجمة مرتدة سريعة تمكن فريق زيسكو يونايتد من تسجيل هدف الفوز القاتل في المباراة والذي جاء عبر المدافع ياسر إبراهيم بالخطأ في مرماه, ولكن رد فعل فريق سموحة جاء سريعاً للغاية فعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أدرك الفريق السكندري التعادل من خلال ركلة جزاء نفذه مهاجمه البوركيني بانو دياوارا بنجاح, ليحصد بذلك كل فريق نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف حيث رفع فريق زيسكو يونايتد رصيده إلي 7 نقاط فيما رفع فريق سموحة رصيده إلي 5 نقاط.