ديولوفيو يعود من جديد إلي أحضان النادي الكتالوني

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إستعاد فريق برشلونة الإسباني من جديد خدمات لاعبه الإسباني الواعد جيرارد ديولوفيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك عقب نهاية فترة إعارته إلي فريق إيفرتون الإنجليزي والتي إنتهت اليوم الموافق ال 30 من شهر يونيو, وبذلك يكون فريق برشلونة قد بدأ التحرك بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي وإن كان جيرارد ديولوفيو لا يُعد إنتداباً جديداً في صفوف البارسا.

ولكن ربما ما يُعطي للعودة أهمية أن جيرارد ديولوفيو تطور مستواه كثيراً أثناء فترة إعارته إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, علماً بأنه تم إعارته أيضاً في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي إلي صفوف فريق ميلان الإيطالي ومعه قدم مستوى أكثر من رائع أيضاً, مما جعل الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب البارسا الجديد يرغب في الإستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

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هذا وتنتظر جماهير البارسا أن يتمكن فريقها من إتمام عدة تعاقدات بارزة في الفترة المقبلة قبيل إنطلاقة الموسم المقبل وحتى قبل بداية المعسكر الصيفي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإستعداد الأمثل للموسم الجديد بصورة جيدة, وخاصة وأن البارسا سيبدأ موسمه بكأس السوبر الإسباني والذي سيواجه فيه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو ذهاباً وإياباً, مما يُحتم على البارسا أن يكون في أفضل حالاته نظراً لآنه سيواجه المرينغي من جهة ومن جهة أخرى سيواجه أقوى فريق على مستوى العالم في الوقت الحالي.