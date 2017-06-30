ملخص مباراة المريخ والهلال في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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حسم فريق المريخ السوداني موقعة الكلاسيكو أمام غريمه وضيفه فريق الهلال السوداني بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز بموقعة الكلاسيكو واضحة جلياً على كلاً من القطبين وذلك نظراً لأهمية المباراة أيضاً ومدى تأثيرها على بقية مشوارهما في المسابقة الأفريقية, والبداية كانت لأصحاب الأرض فعند الدقيقة التاسعة تمكن فريق المريخ من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه محمد عبد الرحمن عقب تسديده لكرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من إبعادها.

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أما رد الضيف فريق الهلال فلم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثانية والعشرين تمكن فريق الهلال من إدراك التعادل عبر لاعبه محمد أحمد بشير عقب إنفراده بالحارس جمال سالم, ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل وسط فرحة عارمة من جماهير فريق المريخ, لتمر بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء دون أن تشهد جديد سوى الهدف الوحيد الذي سجله فريق المريخ.

وفي شوط المباراة الثاني باغت فريق المريخ غريمه فريق الهلال منذ اللجظات الأولى وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والأربعين بعدما سجل محمد عبد الرحمن ثاني أهداف أصحاب الأرض, ليزداد الضغط كثيراً على لاعبي فريق الهلال الذين أدركوا أنهم باتوا على مشارف توديع المسابقة إذا إستمر الوضع على حاله.

ومع مرور الدقائق زاد فريق الهلال من ضغطه باحثاً عن التدارك في النتيجة رغم صعوبة ذلك كثيراً, وعند الدقيقة الخامسة والستين تمكن فريق الهلال من تقليص الفارق عبر لاعبه البديل محمد موسى ليُشعل الأجواء من جديد, ولكن ذلك لم يُغير أي شئ في نهاية المطاف ليرفع فريق المريخ رصيده إلي 7 نقاط فيما إستقر رصيد فريق الهلال عند 4 نقاط.