أوغبونا يُقرر إطالة فترة بقائه في العاصمة الإنجليزية لندن

Advertisements

جدد المدافع الإيطالي المخضرم أنجيلو أوغبونا عقده مع فريقه الحالي وست هام يونايتد الإنجليزي لمدة 5 مواسم أخرى, وذلك عقب إصرار الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الهامرز على بقاء المدافع الإيطالي ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة التي تُعد فترة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق اللندني الذي يتطور مع مرور كل موسم.

وبالرغم من أن المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا صاحب ال 29 عاماً قد غاب عن صفوف فريقه وست هام يونايتد طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الماضي بداعي الإصابة في ركبته والتي تطلبت إجرائه لعملية جراحية وقتها, إلا أن المدرب سلافين بيليتش يرى أن المدافع سيكون جاهزاً مع إنطلاقة الموسم المقبل وتحديداً في معسكر الفريق الصيفي.

Advertisements

وخاصة وأن أغبونا قد شارك رفقة الفريق في أخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي, والتي جمعته أمام فريق بيرنلي على ملعب الآخير تيرف مور وشهدت حينها المباراة فوز فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد, مما يعني أن أنجيلو أوغبونا سوف يكون في أفضل حالاته البدنية والفنية مع إنطلاقة الموسم الجديد والذي ينطلق بعد شهر واحد فقط من الآن, علماً بأن أول مباراة لفريق وست هام يونايتد في البريمرليغ في الموسم المقبل ستكون في غاية الصعوبة حينما يحل ضيفاً على فريق مانشستر يونايتد في عقر داره مسرح الأحلام أولد ترافورد.