ملخص مباراة مولودية الجزائر وبلاتينيوم ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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تأهل فريق مولودية الجزائر الجزائري رسمياً إلي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وذلك عقب فوزه على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل لا شئ على ملعب 5 يوليو, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق مولودية الجزائر أن يستغل عاملي الأرض والجمهور, وذلك بالضغط على منافسه بقوة وأيضاً حرمانه من الكرة بشكل تام, وعند الدقيقة الثانية عشر أسفر ذلك عن حصول فريق مولودية الجزائر على ركلة جزاء نفذها قائده عبد الرحمن حشود بنجاح مُحرزاً أولى أهداف فريقه وسط فرحة عارمة من أنصاره.

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وفي الوقت الذي توقعت فيه جماهير فريق مولودية الجزائر إحراز فريقها المزيد من الأهداف من أجل بداية الإحتفالات بالتأهل للدور الأول, هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب فريق مولودية الجزائر والذي بدا لاعبوه قد فقدوا شيئاً من تركيزهم مع تقدمهم في النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق مولودية الجزائر الرفع من نسق اللعب مجدداً, وذلك من أجل تسجيل هدفه الثاني على أقل تقدير حتى يطمئن على إنتصاره وبالتالي تأهله بشكل رسمي إلي الدور المقبل من عمر المسابقة.

ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الأهداف عاد الهدوء ليُخيم على أجواء اللقاء من جديد, وخاصة في ظل عجز فريق بلاتينيوم ستارز الواضح على تشكيل أي خطورة على مرمى فريق مولودية الجزائر, وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حسم فريق مولودية الجزائر الأمور نهائياً بتسجيله ثاني الأهداف والذي جاء عبر مهاجمه هشام النقاش, ليحجز بذلك فريق مولودية الجزائر مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة بعدما تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.