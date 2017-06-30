سانشيز يطلب من إدارة بايرن ميونخ السماح له بالرحيل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني حالياً قد طلب من إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق البافاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل الموسم الماضي الكارثي الذي مر به اللاعب ريناتو سانشيز على المستوى الشخصي رفقة الفريق البافاري, حيث لم يتمكن من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية بصفة دائمة طوال الموسم ولم يُشارك سوى في مباريات قليلة فقط مع الفريق, وذلك لعدم ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري في إمكانياته وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق.

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وهو الأمر الذي جعل البرتغالي ريناتو سانشيز يُعرب عن خيبة أمله الكبيرة لمجلس إدارة نادي بايرن ميونخ, مُشيراً إلي أنه غير سعيد تماماً في قلعة أليانز أرينا نظراً للدقائق القليلة التي يحظى بها على أرض الملعب رفقة الفريق البافاري, وبكل تأكيد لن يرغب البرتغالي ريناتو سانشيز صاحب ال 19 عاماً في تكرار ذلك الأمر في الموسم المقبل بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ولعل ما سيُزيد من إصرار ريناتو سانشيز على الرحيل في حالة عدم حصوله على مكان أساسي في تشكيلة فريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل, هو العروض المُقدمة له في الفترة الحالية من كبار الأندية الأوروبية والتي يأتي على رأسها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي.