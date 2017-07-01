يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي إلي أرسنال من أجل حارسه

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً إلي فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من أجل التعاقد مع حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني وذلك في صفقة تصل قيمتها إلي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني.

ولعل ما يجعل إدارة نادي أرسنال ربما توافق على ذلك العرض من فريق السيدة العجوز أن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني صاحب ال 27 عاماً يتبقى في عقده 12 شهراً فقط حتى ينتهي مع الفريق اللندني, مما يعني أنه سيكون مضطراً للتخلي عنه بأي حال من الأحوال في الصيف المقبل وبشكل مجاني في حالة لم يُسرع في عملية بيعه في الصيف الحالي.

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هذا وكان الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قد قضى أخر موسمين مُعاراً من فريقه أرسنال إلي فريق روما الإيطالي, وهناك تألق معه بشكل لافت مما جعل إدارة اليوفي برئاسة أندريا أنيلي ترغب في ضم الحارس المخضرم, وخاصة وأن حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون قرر أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي سواء مع فريقه أو مع منتخب بلاده إيطاليا عقب نهاية مونديال روسيا في صيف العام المقبل 2018 م.

ومن جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لن يستفيد فريق أرسنال تماماً من تواجد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني في صفوفه في الموسم المقبل, وذلك نظراً لإمتلاكه حارسين من طراز رفيع وهما الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.