دي لاورينتيس يثق في بقاء رينا رفقة نابولي في الموسم المقبل

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أكد أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي أنه يثق تماماً في بقاء الحارس الإسباني بيبي رينا ضمن صفوف فريق نابولي في الموسم المقبل, مُشيراً في الوقت ذاته إلي أن الحارس بيبي رينا صاحب ال 34 عاماً لا يزال يمتلك عاماً واحداً فقط على نهاية عقده مع فريق نابولي وبكل تأكيد سوف يحترم عقده مع النادي.

ويأتي ذلك عقب العديد من الشائعات التي صدرت من طرف بعض وسائل الإعلام الإنجليزية, والتي أكدت أن الحارس الإسباني بيبي رينا بات في طريقه إلي الإنضمام إلي فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من أجل أن يكون رفقة مدربه السابق الإسباني رافاييل بينيتز والذي يتولي منذ الموسم الماضي تدريب فريق نيوكاسل يونايتد.

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ولعل ما يدفع المدرب رافاييل بينيتز لمطالبة الحارس بيبي رينا بأن يلتحق به في الدوري الإنجليزي الممتاز, نظراً لرغبة المدرب الإسباني في أن يكون ضمن صفوف فريقه حارس مرمى يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية بشكل عام وفي البريمرليغ بشكل خاص, حيث كان الحارس متواجداً رفقة فريق ليفربول الإنجليزي معظم مسيرته الرياضية وحينها كان مدرب الريدز هو المدرب رافاييل بينيتز أيضاً.

ولكن وعلى الجهة الآخرى يبدو أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي مُصمماً على بقاء الحارس المخضرم في صفوف الفريق العام المقبل, وذلك في ظل الموسم الصعب الذي سينتظر فريق نابولي والذي سيكون فيه مُطالباً بالمنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي وأيضاً المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا إن أمكن له ذلك.