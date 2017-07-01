ميلان يستمر في عملية تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

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يبدو أن فريق ميلان مُصمماً على إستعادة أمجاده الضائعة من جديد إنطلاقاً من الموسم المقبل 2017 – 2018 م, وذلك عقب التعاقدات العديدة الكبيرة التي أجرتها إدارة نادي الروسونيري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حتى الآن, مما جعل النادي العريق مُرشحاً كبيراً للعودة من جديد في الموسم المقبل للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي أو على الأقل ضمان عودته من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.

وليس ذلك فحسب بل سيكون فريق الروسونيري مُنافساً قوياً للغاية أيضاً على مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل, وخاصة وأنها تُعد أسهل طريق للتأهل بشكل مباشر إلي دوري الأبطال نظراً لإمكانيات فريق ميلان الكبيرة.

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ومنذ فتح باب سوق الإنتقالات الصيفية الحالية تعاقد نادي ميلان مع كلاً من المدافع الأرجنتيني موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني, ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي والمهاجم البرتغالي أندري سيلفا قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي, كما إستعاد النادي أيضاً الحارس ماركو ستوراري عقب إنتهاء فترة إعارته مع نهاية الموسم الماضي.

ولم تكتفِ إدارة نادي ميلان بكل ذلك حتى الآن فقد شهد يوم أمس الجمعة تعاقد النادي رسمياً مع المهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني صاحب ال 26 عاماً قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية شرائه بصفة نهائية في الموسم الذي يليه في حالة تقديمه مستوى طيب رفقة الفريق.

لتبقى جماهير الروسونيري مترقبة الآن المزيد من التعاقدات لفريقها في الفترة المقبلة قبيل إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق ومن ثم بداية الموسم في شهر أغسطس المقبل.