تشيلسي يتعاقد رسمياً مع مدافع روما روديغر

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد أكمل تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر لاعب فريق روما الإيطالي, وذلك في أولى صفقات الفريق اللندني الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت شبكة قنوات سكاي سبورتس أيضاً إلي أن قيمة الصفقة قد وصلت إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني, على أن يتم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام في الأسبوع الحالي من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في مقر النادي اللندني, علماً بأن المدافع الألماني يُشارك حالياً رفقة منتخب بلاده ألمانيا في مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي, حيث يستعد لخوض الدور النهائي من المسابقة يوم الأحد المقبل أمام منافسه منتخب تشيلي.

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هذا وتأتي الصفقة في ظل رغبة كبيرة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز في التعاقد مع مدافع في الصيف الحالي, علماً بأن الفريق اللندني قد فشل في الظفر بخدمات كلاً من المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي وزميله البرازيلي أليكس ساندرو إضافة إلي اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق روما الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت مؤخراً إلي المدافع أنطونيو روديغر قد وصلت له العديد من العروض في الصيف الحالي من أجل التعاقد معه, إلا أن إدارة نادي روما ومديرها الرياضي تحديداً مونشي نفى تماماً فكرة الإستغناء عن المدافع الألماني الواعد, ولكن يبدو الآن أن الصفقة قد تم حسمها في إنتظار الإعلان الرسمي عنها من جانب نادي تشيلسي عقب فراغ اللاعب من مشاركته رفقة منتخب بلاده ألمانيا في كأس القارات.