البرازيلي ساندرو يقترب من إنهاء التكهنات حول مستقبله

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي قد بات قريباً للغاية من توقيع عقد جديد مع فريقه يوفنتوس, وذلك من أجل إستمرار بقاء اللاعب البرازيلي في مدينة تورينو عوضاً عن الإستماع إلي العروض المُغرية التي تصله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن عقد أليكس ساندرو الجديد مع فريق يوفنتوس سوف يصل فيه راتبه الأسبوعي إلي مبلغ 93 ألف جنيه إسترليني, وهو الأمر الذي من شأنه سيجعل اللاعب لا يُفكر تماماً في الرحيل عن صفوف البيانكونيري وخاصة وأنه تعاقد مع الفريق الإيطالي في مطلع الموسم الماضي فقط قادماً حينها من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

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ولعل أبرز الأندية التي ترغب في ضم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو في الصيف الحالي, هو فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك بناءً على رغبة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي الذي يبحث عن تدعيم خطوطه الدفاعية من أجل الموسم المقبل, وكان الفريق اللندني قد قدم عرضاً إلي فريق يوفنتوس وصلت قيمته إلي مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني والتي كانت من شأنها ستجعله أغلي مدافع في العالم.

ولكن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي رفضت ذلك العرض على غير عادتها, وذلك رغبة منها في حفاظ فريقها على لقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي وكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي, أما الهدف الأسمى فهو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.