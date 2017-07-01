موعد مباراة كمبالا سيتي والفتح الرباطي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق الفتح الرباطي المغربي لكي يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق كمبالا سيتي الأوغندي يوم غداً الأحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الفتح الرباطي ومُضيفه فريق كمبالا سيتي المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث, وذلك نظراً للوضعية الصعبة التي يتواجد فيها جميع أندية هذه المجموعة حيث يمتلك كلاً من فريق الفتح الرباطي وفريق كمبالا سيتي وفريق ريفرز يونايتد النيجيري وفريق الأفريقي التونسي 6 نقاط في رصيدهم, مما سيُشعل بينهم جميعاً المنافسة على بطاقتي التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في الجولة الحالية والسادسة.

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وكان فريق الفتح الرباطي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز عريض على حساب ضيفه فريق كمبالا سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعرض فريق الفتح الرباطي للخسارة خارج أرضه أمام فريق ريفرز يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي الجولة الثالثة عاد فريق الفتح الرباطي ليُحقق الفوز من جديد وهذه المرة على حساب ضيفه فريق الأفريقي بهدفين مقابل هدف واحد, وفي الجولة الرابعة تعرض فريق الفتح الرباطي للخسارة خارج أرضه أمام فريق الأفريقي بهدفين مقابل هدف واحد, مما يعني أن الفريق المغربي خسر كل المباريات خارج أرضه وهو ما سيُزيد من صعوبة اللقاء عليه.