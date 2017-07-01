موعد مباراة أمبابان والصفاقسي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يحل فريق الصفاقسي التونسي يوم غداً الأحد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أمبابان من سوازيلاند, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين وخاصة فريق الصفاقسي الذي سيجعله الفوز يضمن تأهله بشكل رسمي إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل فريق الصفاقسي حالياً المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 7 نقاط, أما فريق أمبابان فلا يوجد أمامه أي حل سوى الفوز من أجل إحياء آماله من جديد في التأهل حيث يتواجد في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 4 نقاط فقط.

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وكان فريق الصفاقسي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بفوز صعب أمام ضيفه فريق أمبابان بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعرض فريق الصفاقسي للخسارة خارج أرضه على ملعب 5 يوليو أمام فريق مولودية الجزائر الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الثالثة حقق فريق الصفاقسي فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ, وفي الجولة الرابعة عاد فريق الصفاقسي بنقطة ثمينة للغاية من خارج أرضه بعدما تعادل بهدف لمثله أمام فريق بلاتينيوم ستارز وهو ما جعله قريباً للتأهل.