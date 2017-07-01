موعد مباراة مونانا ومازيمبي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية لكي يحل ضيفاً يوم غداً الأحد على فريق مونانا الغابوني, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة على الورق في غاية السهولة لفريق مازيمبي بالرغم من أنها تُقام خارج أرضه على ملعب ليبروفيل بالأراضي الغابونية, ولكنها وفي الوقت ذاته تُعتبر مهمة للغاية لفريق مازيمبي حيث سيجعله الفوز قريباً من التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, ويحتل فريق مازيمبي حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 6 نقاط, فيما يقبع فريق مونانا في قاع ترتيب المجموعة ولا يمتلك في رصيده أي نقطة مما يعني أنه فقد جميع حظوظه في التأهل بشكل رسمي.

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وكان فريق مازيمبي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق مونانا بهدفين مقابل لا شئ, وفي الجولة الثانية تعادل فريق مازيمبي خارج أرضه بهدف لمثله أمام فريق حوريا كوناكري الغيني.

وفي الجولة الثالثة سقط فريق مازيمبي مرة أخرى في فخ التعادل وهذه المرة على أرضه بهدفين لمثلهما أمام فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي, وفي الجولة الرابعة سقط فريق مازيمبي في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة خارج أرضه سلبياً دون أهداف أمام فريق سوبر سبورت يونايتد.