موعد مباراة ريفرز يونايتد والإفريقي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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يستعد فريق الإفريقي التونسي لكي يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري يوم غداً الأحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الإفريقي المواجهة باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره مثله مثل فريق ريفرز يونايتد, وذلك من أجل فك الشراكة في هذه المجموعة بين أنديتها الأربعة حيث يملك كلاً من فريق الإفريقي وفريق ريفرز يونايتد وفريق الفتح الرباطي المغربي وفريق كمبالا سيتي الأوغندي 6 نقاط في رصيده, مما يجعل هذه الجولة حاسمة في مشوارهم جميعاً من أجل خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وكان فريق الإفريقي قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق ريفرز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, وفي الجولة الثانية تعرض فريق الإفريقي للخسارة خارج أرضه أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الجولة الثالثة تعرض فريق الإفريقي لخسارة أخرى خارج أرضه وهذه المرة أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين مقابل هدف واحد, وفي الجولة الرابعة عاد فريق الإفريقي إلي سكة الإنتصارات من جديد حينما تغلب على ضيفه فريق الفتح الرباطي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب رادس.