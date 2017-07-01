موعد مباراة كابس يونايتد والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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أنهى فريق الزمالك المصري تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره ومُضيفه فريق كابس يونايتد من زيمبابوي يوم غداً الأحد, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره, وذلك من أجل العودة من جديد في أجواء المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي من عمر المسابقة, حيث يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة ويمتلك في رصيده 5 نقاط, ولعل ما ساعده كثيراً على إنعاش آماله في التأهل هو إنتهاء الديربي المغاربي بين فريق أهلي طرابلس الليبي وضيفه فريق إتحاد العاصمة الجزائري عن الجولة ذاتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مما رفع رصيد كلاً منهما إلي 8 نقاط.

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وكان فريق الزمالك قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز على حساب ضيفه فريق كابس يونايتد بهدفين مقابل لا شئ على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وفي الجولة الثانية سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي دون أهداف خارج أرضه أمام فريق أهلي طرابلس.

وفي الجولة الثالثة تعادل فريق الزمالك أمام ضيفه فريق إتحاد العاصمة بهدف لمثله على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وفي الجولة الرابعة تعرض فريق الزمالك لخسارته الأولى والتي جائت على يد فريق إتحاد العاصمة بهدفين مقابل لا شئ على ملعب 5 يوليو بالجزائر.