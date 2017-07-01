مباراة الأهلي اليوم أمام زانكو تحسم مصير البدري مع المارد الأحمر: موعد مباراة الاهلي وزانكو اليوم

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موعد مباراة الأهلي وزانكو اليوم، في موقعة كروية جديرة بالمشاهدة بين النادي الأهلي وزانكو , والتي تأتي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 ، حيث يقابل النادي الأهلي نادي زاناكو الزامبي في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم.

وما تزال أمال النادي الأهلي معلقة بالفوز ليرتفع رصيده إلى عشرة نقاط ليصل إلى التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها يستعد للقاء نادي القطن الكاميروني ليتم اللقاء بينهم في برج العرب في يوم السبت المقبل، ويبدو أن حظوظ النادي الأهلي أقوى في الفوز على نادي القطن الكاميروني الذي لم يحصل على أي رصيد من النقاط في بطولة أبطال أفريقيا إلى الآن ليصبح أخر فريق من حيث النقاط.

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فالفوز في مباراة اليوم أمام نادي زاناكو الزامبي سيحسم مسألة تجديد عقد مدرب النادي الأهلي حسام البدري في الموسم القادم، حيث تم تأجيل مسألة تجديد عقد حسام البدري أكثر من مرة في الفترة الماضية.

فنتائج النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في البطولات المحلية كانت سلبية على الرغم من فوزه ببطولة الدوري غير أنها لم تكن مرضية لمشجعي النادي الأهلي، فقد حقق النادي الأهلي التعادل في لقاءه مع نادي أنبي لينتهي اللقاء بالتعادل هدفين مقابل هدفين، وفاز على نادي سموحة بأربع أهداف مقابل هدفين، وتعادل أمام نادي المقاصة بهدفين مقابل هدفين، ليكون بذلك محقق ستة أهداف في ثلاث لقاءات، لذا يعد فوزه اليوم في مباراته أمام نادي زاناكو الزامبي خروج من البطولات المحلية ونتائجها السلبية بالنسبة إلى مشجعي النادي الأهلي ليحقق فوزا أفريقيا.

وفي الفترة الأخيرة تراجع مستوى عدد من لاعبي النادي الأهلي ومنه عمرو جمال، وأحمد حجازي، وعلي معلول، وعبد الله السعيد وغيرهم من اللاعبين، لذا يلزم من النادي الأهلي العمل بكل جد في مباراة اليوم للفوز على نادي زاناكو الزامبي، حيث أن التعادل السلبي في مباراة السابقة ببرج العرب في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا وضعت النادي الأهلي في مأزق يستلزم الفوز في مباراة.