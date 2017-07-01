موعد مباراة البرتغال والمكسيك في كأس القارات 2017 م

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أنهى المنتخب البرتغالي تحضيراته إستعداداً لمواجهة نظيره منتخب المكسيك يوم غداً الأحد, وذلك في مباراة تحديد كلاً من المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل المنتخب البرتغالي المواجهة دون أبرز عنصر في صفوفه وهو الدون كريستيانو رونالدو, وذلك بعدما حصل اللاعب على إذن من الإتحاد البرتغالي لكرة القدم لمغاردة معكسر المنتخب وعدم خوض أخر مباراة له في بطولة كأس القارات لرؤية طفليه الجديدين إيفا وماتيو عقب ولادتهما مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ولكن إضافة لذلك سيكون جميع عناصر المنتخب حاضرين في المباراة لمحاولة إسعاد الجماهير البرتغالية ولو كان ذلك بإحراز المركز الثالث فقط, بعدما تم إقصائه على يد المنتخب التشيلي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة بركلات الترجيح علماً بأن التعادل السلبي سيطر على تلك المباراة في الوقت الأصلي والوقت الإضافي.

ومن جهته يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بذات الطموح وخاصة وأنه تم إقصائه من الدور نصف النهائي بطريقة مُهينة بعض الشئ, حيث تعرض لخسارة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام تشكيلة من الشباب من المنتخب الألماني, مما جعل الجماهير المكسيكية غاضبة للغاية من منتخب بلادها حيث كانت تأمل في بلوغ النهائي على أقل تقدير نظراً لما يمتلكه المنتخب المكسيكي من إمكانيات كبيرة تُساعده على ذلك.