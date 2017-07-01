ملخص مباراة زاناكو والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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سقط فريق الأهلي المصري في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام مُضيفه فريق زاناكو الزامبي, وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق زاناكو بداية اللقاء بهدوء وحذر خوفاً من تلقي الأهداف, ولعل ما جعله غير مضغوطاً بعض الشئ أن التعادل سيكفيه في نهاية المطاف من أجل الإستمرار في صدارة مجموعته, أما المارد الأحمر فحاول الإستحواذ على الكرة والضغط على منافسه بالرغم من أن المباراة خارج أرضه ولكن الفوز وحده هو ما سيجعل المارد الأحمر قريباً من التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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وعند الدقيقة الثامنة عشر كاد المارد الأحمر يفتتح التسجيل عبر مهاجمه جونيور أجاي, ولكن القائم الأيسر للحارس توستير نساباتا تصدى للكرة ووقف بجانب أصحاب الأرض حارماً فريق الأهلي من أولى أهدافه في اللقاء, لتبقى الشباك نظيفة حتى جاء موعد نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المارد الأحمر زيادة ضغطه على فريق زاناكو من أجل تسجيل هدف الإنتصار بأي وسيلة ممكنة حتى لا تتعقد عليه الأمور في الجولة الآخيرة, ولكن ومع مرور الدقائق إستمر عجز المارد الأحمر الواضح عن فعل أي شئ في المباراة وخاصة في ظل تألق للحارس الزامبي توستير نساباتا, مما أجبر المارد الأحمر على تقاسم النقاط في نهاية المطاف لتُصبح مهمة فريق الأهلي في التأهل معقدة للغاية وخاصة في حالة فوز فريق الوداد البيضاوي المغربي في الجولة ذاتها على حساب مُضيفه فريق القطن الكاميروني.

حيث سيكون فريق زاناكو في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة ويليه فريق الوداد البيضاوي برصيد 9 نقاط, ثم يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 8 نقاط مما يعني أن فريق الأهلي حتى يضمن تأهله يحتاج للفوز في الجولة الآخيرة على حساب فريق القطن بأي نتيجة على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية, وذلك في مقابل خسارة فريق الوداد البيضاوي أمام فريق زاناكو أو العكس أو التعادل بينهما علماً بأن المباراة تُقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.