تشيلسي يتعاقد رسمياً مع حارس مانشستر سيتي السابق

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أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سابقاً, وذلك في صفقة إنتقال حر بعدما كان الحارس قد إنتهى عقده السابق بشكل رسمي مع فريق مانشستر سيتي يوم أمس الجمعة.

وبذلك يكون فريق تشيلسي قد نجح في إتمام ثاني صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وفي ظرف يوم واحد تقريباً, حيث كان الفريق اللندني قد تعاقد في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, لتبقى جماهير البلوز مترقبة للفترة المقبلة في إنتظار المزيد من التعاقدات القوية لفريقها والتي من شأنها أن تُساعده في الموسم المقبل.

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حيث سيكون فريق تشيلسي مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً المنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا ومن ثم المنافسة على بقية الألقاب المحلية إن أمكن له ذلك, وهي لقب الدرع الخيرية الإنجليزية ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.

هذا ويرغب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي أن يُثبت نجاحه مع الفريق اللندني في الموسم المقبل أيضاً, وذلك بعدما فاز معه في الموسم الماضي بلقب البريمرليغ عن جدارة وإستحقاق رغم وجود منافسة شرسة من جاره فريق توتنهام هوتسبير, علماً بأنه كان أول موسم للمدرب لأنطونيو كونتي مع البلوز.