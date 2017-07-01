صراع ثنائي محتدم على الكولومبي مورييل

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد إنضم إلي الصراع مع فريق إشبيلية الإسباني, وذلك من أجل التعاقد مع الكولومبي لويس مورييل لاعب فريق سامبدوريا الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن موقف فريق إشبيلية بات عصيباً نظراً لقدرة فريق إيفرتون المالية على الشراء, فمن المتوقع أن تُخصص إدارة نادي إيفرتون مبلغ 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب الكولومبي لويس مورييل, وهو ما لن تستطيع إدارة نادي إشبيلية أن تدفعه مقابل الحصول على لاعب واحد فقط في الميركاتو.

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ولكن ما مؤكد أيضاً أن المال لن يحسم كل شئ في عالم كرة القدم, حيث ستُحدد رغبة اللاعب الكولومبي أيضاً مسار الصفقة بشكل كبير, علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت مؤخراً إلي أن الكولومبي لويس مورييل يُفضل الإنتقال إلي الدوري الإسباني واللعب لصالح فريق إشبيلية عوضاً عن الإنتقال إلي صفوف أي نادي أخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حالة نجاح فريق إشبيلية في حسم الصفقة فسوف تكون هي الصفقة الثانية الرسمية له في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد مع لاعبه السابق الأرجنتيني إيفر بانيغا قادماً من صفوف فريق إنتر الإيطالي, وذلك عقب الموسم الكارثي الذي قضاه اللاعب في إيطاليا رفقة فريق إنتر والذي أنهى الموسم الماضي بدون أن يُحقق أي لقب أو حتى يتأهل إلي المسابقات الأوروبية.