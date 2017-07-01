ملخص مباراة فيتا كلوب والترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

Advertisements

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي رسمياً إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م, وذلك عقب تعادله خارج أرضه أمام مُضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين لمثلهما لكل فريق, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق الترجي الرياضي من إفتتاح التسجيل بشكل باكر للغاية, وذلك عند الدقيقة الحادية عشر عبر مهاجمه طه ياسين الخنيسي واضعاً فريقه في المقدمة منذ البداية, ومن بعدها إستمر فريق الترجي الرياضي في بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف وذلك من أجل تأمين إنتصاره والنقاط الثلاث.

Advertisements

ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن رد فريق فيتا كلوب جاء قوياً للغاية حيث تمكن من تعديل النتيجة عند الدقيقة الرابعة والعشرين وذلك عبر لاعبه تادي إتيكياما ليُشعل الأجواء من جديد بين الطرفين, وعند الدقيقة الثلاثين فاجأ فريق فيتا كلوب ضيفه فريق الترجي الرياضي بإحرازه هدف ثاني في شباكه جاء عبر اللاعب تادي إتيكياما أيضاً عقب إستغلاله هفوة أخرى في دفاعات نادي الدم والذهب.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الترجي الرياضي عن تدارك تأخره في النتيجة سريعاً قبيل فوات الأوان, وعند الدقيقة التاسعة والخمسين تحقق له ما أراد حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء طُرد على إثرها المدافع كوبا ونفذها المهاجم طه ياسين الخنيسي بنجاح مُدركاً التعادل لفريقه ومُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وبالرغم من النقص العددي لفريق فيتا كلوب إلا أن فريق الترجي الرياضي لم يتمكن من تسجيل أهداف أخرى في المباراة, ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على فريق الترجي الرياضي في نهاية المطاف الذي حصد نقطة واحدة فقط رفعت رصيده إلي 9 نقاط حافظ بها على صدارة المجموعة وضمن تأهله رسمياً إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة, فيما إستقر فريق فيتا كلوب عند النقطة الثالثة في قاع ترتيب المجموعة.