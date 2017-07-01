موعد مباراة ألمانيا وتشيلي في نهائي كأس القارات 2017 م

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يشهد ملعب زينيت الجديد بمدينة سانت بيطرسبورغ الروسية يوم غداً الأحد مباراة الدور النهائي من مسابقة كأس القارات 2017 م, وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة, علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة على قناة Beinsports HD 1 المشفرة وأيضاً قناة Beinsports HD المفتوحة والتي تُبث على القمر الصناعي نايل سات.

وسيدخل المنتخبان بحثاً عن اللقب الأول لهما في تاريخ المسابقة, علماً بأنها سوف تكون هي المواجهة الثانية بين بعضهما في النسخة الحالية من البطولة, حيث سبق لهما وأن تقابلا في الجولة الثانية من دور المجموعات من عمر المسابقة ضمن مباريات المجموعة الثانية وإنتهى اللقاء حينها على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله من الجانبين, وهو ما لا يمكن أن يحدث في المباراة النهائية فإن إستمر التعادل في الوقت الأصلي ستذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح من أجل حسم اللقب.

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ومن جهته يرغب المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه المخضرم يواخيم لوف في إثبات نجاح التجربة التي إتبعها المانشافت في هذه البطولة, وهي الإعتماد على جيل من لاعبي الشباب عوضاً عن الجيل الذي فاز بكأس العالم في البرازيل في عام 2014 م بإستثناء الثنائي يوليان دراكسلر وشكودران موستافي اللذان يُشاركان رفقة المنتخب في كأس القارات الحالية.

وعلى الجانب الآخر يرغب المنتخب التشيلي تحت قيادة مدربه خوان أنطونيو بيتزي في إحراز اللقب القاري الثالث على التوالي للمنتخب التشيلي, ففي عام 2015 م فاز المنتخب التشيلي بلقب كوبا أمريكا تحت قيادة مدربه السابق خورخي سامباولي, وفي العام الماضي 2016 م فاز المنتخب التشيلي بلقب كوبا أمريكا في النسخة المئوية تحت قيادة مدربه بيتزي, ولعل ما يجعل جماهير المنتخب التشيلي متفائلة كثيراً أنها منتخبها حالياً يمتلك جيلاً ذهبياً قادر على الوقوف بوجه أي منتخب مهما كانت قوته, وعلى رأس هذا الجيل الثلاثي كلاوديو برافو وأليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال.