تعرف على تاريخ نهائيات كأس القارات منذ نشأتها وحتى الآن

Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الأحد لمتابعة مباراة الدور النهائي من بطولة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, والتي ستجمع بين كلاً من منتخب ألمانيا ونظيره منتخب تشيلي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُعد هذا هو النهائي العاشر في تاريخ المسابقة التي إنطلقت لأول مرة في عام 1992 م تحت مسمى كأس الملك فهد, ومنذ البطولة التي تم إقامتها في عام 1997 م قام الإتحاد الدولي لكرة القدم بتغيير إسم البطولة إلي بطولة كأس القارات, علماً بأن صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة هو المنتخب البرازيلي الغائب عن النسخة الحالية حيث سبق له وأن فاز بالمسابقة 4 مرات, ومن ثم يليه منتخب فرنسا بلقبين ثم يأتي كلاً من منتخب الأرجنتين ومنتخب المكسيك ومنتخب الدنمارك بلقب واحد لكل منتخب.

Advertisements

والبداية كانت مع نهائي عام 1992 م والذي فاز به منتخب الأرجنتين على حساب نظيره منتخب السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد, وفي نهائي عام 1995 م فاز المنتخب الدنماركي على حساب نظيره منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل لا شئ, وفي نهائي عام 1997 م فاز المنتخب البرازيلي على حساب نظيره منتخب أستراليا بستة أهداف مقابل لا شئ, وفي نهائي عام 1999 م فاز المنتخب المكسيكي على حساب نظيره منتخب البرازيل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي نهائي عام 2001 م فاز منتخب فرنسا على حساب نظيره منتخب اليابان بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي نهائي عام 2003 م فاز منتخب فرنسا على حساب نظيره منتخب الكاميرون بهدف وحيد مقابل لا شئ, وفي نهائي عام 2005 م فاز المنتخب البرازيلي على حساب نظيره منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد, وفي نهائي عام 2009 م فاز المنتخب البرازيلي على حساب نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين, وفي نهائي عام 2013 م فاز المنتخب البرازيلي على حساب نظيره منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.