ماثيو يقترب من الرحيل عن قلعة الكامب نو

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظهير الأيسر الفرنسي جيريمي ماثيو لاعب فريق برشلونة الإسباني بات قريباً للغاية من الرحيل عن صفوف فريقه الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما سمحت له إدارة النادي الكتالوني بالتدريب خلال عطلة الصيف الحالي رفقة فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وهو الأمر الذي يدل على أن الفرنسي جيريمي ماثيو في طريقه للإنتقال إلي صفوف فريق سبورتينغ لشبونة في الصيف الحالي, ولكن وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة النادي الكتالوني سوف تنتظر قليلاً قبل إتخاذها القرار النهائي بخصوص مستقبل المدافع الفرنسي مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

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وكان الظهير الأيسر الفرنسي جيريمي ماثيو قد تعاقد مع فريق برشلونة في صيف عام 2014 م قادماً من صفوف فريق فالنسيا الإسباني, ولكنه لم يُشارك رفقة الفريق الكتالوني على مدار 3 مواسم سوى في 91 مباراة فقط على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو الأوروبية, وذلك بكل تأكيد بسبب إنخفاض مستواه والذي لا يُناسب تماماً فريق بحجم وإمكانيات البارسا الكبيرة.

وبالرغم من خيبة الأمل التي عاشها الفرنسي جيريمي ماثيو رفقة فريقه البارسا على المستوى الشخصى, إلا أنه على المستوى الجماعي حقق مع فريقه لقبين على صعيد الدوري الإسباني ولقب على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا, وإضافة إلي ذلك 3 ألقاب على صعيد مسابقة كأس ملك إسبانيا, ولكن كل ذلك لا يشفع له بالتأكيد مع مدرب البارسا الجديد إرنيستو فالفيردي والذي سيبحث عن إعادة الفريق الكتالوني إلي مكانته الطبيعية في الموسم المقبل.