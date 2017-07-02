نابولي يرفض عرض أرسنال من أجل التخلي عن لاعب وسط ميدانه

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فريق نابولي الإيطالي قد رفض عرضاً من فريق أرسنال الإنجليزي, والذي كان تم تقديمه من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي والبرازيلي الأصل جورجينيو لاعب فريق نابولي, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في ظل محاولات من جانب الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال لتدعيم صفوف فريقه من أجل الموسم المقبل.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي نابولي وبالرغم من قيمة العرض الجيدة إلا أنه رفض تماماً فكرة التخلي عن أحد أبرز عناصر الفريق الأساسية, حيث وصلت قيمة عرض فريق أرسنال إلي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب إعجاب المدرب أرسين فينغر الشديد به.

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ولكن اللاعب الذي يُمثل أحد الركائز الأساسية في فريق نابولي وتشكيلة المدرب ماوريسيو ساري بكل تأكيد لن يقوم بالتفريط فيه في الصيف الحالي, وذلك نظراً لرغبة إدارة النادي الإيطالي برئاسة أوريليو دي لاورينتيس في أن يتمكن الفريق أولاً من تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا مع مطلع الموسم المقبل وتحديداً في شهر أغسطس المقبل, حتى يتسنى للفريق المشاركة في دور المجموعات وبالتالي زيادة أرباحه المادية وخاصة وأن الفريق قد وصل في الموسم الماضي إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن جهة أخرى أيضاً ترغب إدارة النادي في أن يكون الفريق مُنافساً وبقوة على لقب الدوري الإيطالي, وذلك بالرغم من المنافسة الشرسة التي ستكون حاضرة في الموسم المقبل بين 4 أندية على أقل تقدير رفقة سيد إيطاليا فريق يوفنتوس.