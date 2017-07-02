التكهنات تزداد حول مستقبل النجم التشيلي سانشيز مع أرسنال

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باتت التكهنات كثيرة للغاية في الأونة الآخيرة في جميع وسائل الإعلام الأوروبية وتحديداً الإنجليزية والألمانية, وذلك في ظل عدم معرفة أي منها مستقبل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز رفقة فريقه الحالي أرسنال الإنجليزي, حيث بات مستقبله رفقة الفريق اللندني غامضاً للغاية ولا أحد يعرف ما الذي يُفكر فيه النجم التشيلي في الوقت الحالي.

هذا ويُشارك النجم أليكسيس سانشيز حالياً رفقة منتخب بلاده تشيلي في مسابقة كأس القارات 2017 م والتي تُقام فعالياتها على الأراضي الروسية, حيث سيخوض في مساء اليوم الأحد مباراة الدور النهائي والتي ستكون أمام منتخب ألمانيا, على أن يعود بعدها إلي عطلته الصيفية القصيرة قبيل إنطلاقة الموسم الجديد والذي ينطلق في مطلع شهر أغسطس المقبل.

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ولكن السؤال الأبرز يكمن في أين سيكون النجم أليكسيس سانشيز عند عودته من كأس القارات, ولعل ما زاد التكهنات حول مستقبل اللاعب هو أنه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية قبل يومين من الآن قد أكد لوسائل الإعلام أنه لم يتخذ القرار النهائي بعد بخصوص مستقبله مع فريق أرسنال, مؤكداً أنه سيفعل ذلك عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده تشيلي في كأس القارات.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والألمانية قد أكدت مؤخراً إلي أن النجم أليكسيس سانشيز سوف ينتقل إلي إما فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أو فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف الحالي, إلا أن الإنتقال إلي ألمانيا قد تم إستبعاده بشكل كبير بعدما نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري تلك الشائعات يوم أمس السبت, ليبقى بذلك كل شئ وارداً إما البقاء في لندن أو الرحيل عنها.