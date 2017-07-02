صراع ثلاثي الأطراف من أجل الظفر بخدمات الحارس الإنجليزي المخضرم

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الصراع بات محتدماً للغاية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً فريق نيوكاسل يونايتد وفريق وست هام يونايتد وفريق واتفورد, وذلك من أجل التعاقد مع الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت حارس مرمى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الحارس جو هارت مباشرة عقب نهاية الموسم الماضي عن رغبته في العودة من جديد إلي البريمرليغ سواء كان ذلك رفقة فريقه الأصلي مانشستر سيتي أو إلي أي فريق أخر, علماً بأن الحارس جو هارت كان مُعاراً في الموسم الماضي إلي صفوف فريق تورينو الإيطالي, ولكنه عاش رفقته واحدة من أسوء التجارب ربما في مسيرته الرياضية مما جعله مُهدداً بفقدان مركزه الأساسي في تشكيلة منتخب بلاده إنجلترا الذي سيُشارك في صيف العام المقبل 2018 م في بطولة كأس العالم في روسيا.

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هذا وقد واجه الحارس المخضرم جو هارت منذ مطلع الموسم الماضي مشكلة كبيرة للغاية رفقة فريق مانشستر سيتي, وذلك بعدما تعاقد النادي الإنجليزي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا والذي أعلن منذ يومه الأول في النادي بأنه لا يرغب تماماً في تواجد الحارس جو هارت في صفوف فريقه بأي شكل من الأشكال, مما كان يعني أن بقائه في الفريق سوف يجعله حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل دائم وربما أيضاً لا يرى دكة البدلاء, لذا رحيله لأي نادي أخر في الصيف الحالي هو الحل الأمثل بالنسبة لجميع الأطراف.