إجتماع مرتقب بين بيليرين وإدارة نادي أرسنال

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين لاعب فريق أرسنال الإنجليزي سوف يجتمع مع إدارة ناديه اللندني في الأسبوع المقبل, وذلك من أجل الحديث معهم حول مستقبله وتحديداً رغبته في الرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن وفريق أرسنال والإنضمام إلي صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن فريق برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين في الصيف الحالي, وذلك نظراً لإحتياجه إلي ظهير أيمن في الموسم المقبل بعد المعاناة التي عاشها الفريق في ذلك المركز بالتحديد في الموسم الماضي.

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فمن جهة لم يُقدم سيرجي روبيرتو المستوى المنتظر منه في ذلك المركز على مدار الموسم, ومن جهة أخرى عانى الإسباني أليكس فيدال من إنعدام الثقة من جانب مدرب البارسا السابق لويس إنريكي مما جعله حبيساً لمقاعد البدلاء طوال الدور الأول من الموسم الماضي, وفي بداية الدور الثاني تعرض إلي إصابة خطيرة بكسر مضاعف في قدمه مما أبعده حتى نهاية الموسم, وبالرغم من أنه سوف يكون جاهزاً تماماً للعودة إلي الملاعب في مطلع الموسم إلا أن مصيره مع الفريق الكتالوني لم يتحدد بعد وخاصة بعدما تعاقد النادي مع المدرب الجديد إرنيستو فالفيردي.

وكان من المنتظر أن يتم عقد الإجتماع بين الإسباني هيكتور بيليرين وإدارة نادي أرسنال منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية, ولكن تأخر ذلك بسبب مشاركة اللاعب رفقة منتخب بلاده إسبانيا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً والتي إنتهت منذ يومين وفاز بلقبها المنتخب الألماني على حساب نظيره الإسباني بهدف وحيد مقابل لا شئ.