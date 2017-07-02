كلوب يؤكد أنه لا مجال لمغادرة ستوريدج قلعة أنفيلد رود في الصيف الحالي

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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي أنه لا يوجد أي مجال لمغادرة المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج قلعة أنفيلد رود خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, مُشيراً إلي أنه سيكون من الصعب للغاية تعويض لاعب بحجمه ويمتلك إمكانياته الكبيرة.

وجائت تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب عقب العديد من الشائعات التي صدرت في الأونة الآخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام الإنجليزية, والتي أكدت أن المهاجم دانييل ستوريدج بات في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه ليفربول في الصيف الحالي, وذلك بسبب الموسم الماضي الكارثي على المستوى الشخصي الذي قضاه المهاجم دانييل ستوريدج رفقة فريقه ليفربول.

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حيث عانى المهاجم الإنجليزي من قلة المشاركة في التشكيلة الأساسية من جهة, ومن جهة أخرى عانى أيضاً من عامل الإصابات الكثيرة والتي حرمته بدورها من خوض المباريات مع فريقه, ولكن دانييل ستوريدج الآن بات جاهزاً سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الفنية للعودة من جديد إلي الملاعب, والبداية ستكون من خلال المشاركة رفقة فريق الريدز في المعسكر الصيفي للفريق والذي سينطلق في شهر يوليو الحالي.

ومن ثم المشاركة في إنطلاقة الموسم الرسمية مع مطلع شهر أغسطس المقبل والذي سيشهد بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز, وفي الشهر ذاته أيضاً سيكون فريق الريدز على موعد مع ربما أهم لقائين له في الموسم الحالي, وذلك عندما يخوض الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي سيؤهله للمشاركة في دور المجموعات من عمر المسابقة.