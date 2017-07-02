لجنة المسابقات تُحدد موعد القمة 114 ونهائي كأس مصر 2017 م

Advertisements

أعلن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم مساء يوم أمس السبت أن موعد مباراة القمة رقم 114 بين قطبي الكرة المصرية فريق الأهلي ونظيره فريق الزمالك سوف تكون في يوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع ال 34 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك الإعلان من خلال مداخلة هاتفية أجراها المهندس عامر حسين يوم أمس السبت مع الكابتن أحمد شوبير أثناء برنامجه الذي يُذاع على قناة صدى البلد “مع شوبير”, وإضافة لذلك أكد المهندس عامر حسين أيضاً أن المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر للموسم الحالي سوف تُقام في يوم الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.

Advertisements

وفي سياق حديثه أيضاً قال المهندس عامر حسين أن مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2017 – 2018 م سوف تنطلق في اليوم الثامن من شهر سبتمبر المقبل, مؤكداً في الوقت ذاته أن المعاناة التي تواجهها جميع الأندية ولجنة المسابقات في تحديد جدول مباريات الدوري المضغوط سوف ينتهي عندما تعود مسابقة الدوري للإنطلاق من جديد في شهر أغسطس مثل بقية الدوريات على مستوى العالم.

كما أضاف المهندس عامر حسين أيضاً أن ما تم إنجازه في الموسم الحالي يُعد إنجازاً كبيراً, وذلك بسبب فترات التوقف الكثيرة خلال الموسم, مُشيراً إلي أن الدوري توقف في 19 مناسبة في الموسم الحالي منها مرة توقف لمدة 40 يوماً متتالية بسبب مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الآخيرة.