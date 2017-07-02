موعد مباراة الزمالك أمام كابس يونايتد في دوري أبطال إفريقيا 2017

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يواجه عصر اليوم وبالتحديد في الساعة الثالثة عصراً في استاد هراري الدولي في زيمبابوي نادي الزمالك، ونادي كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وهناك عدة عوامل تشير إلى ترجيح فوز نادي الزمالك في مباراة اليوم بقيادة مدربه البرتغالي أجوستو إيناسيو، وخصوصا سعي نادي الزمالك إلى تحسين صورته واستعادة ثقته بعد خسارته الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا من نادي اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل لا شيء.

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ومن أهم العوامل التي تشير إلى ترجيح فوز نادي الزمالك على نادي كابس يونايتد من الناحية الفنية دفاع كابس يونايتد يعد من أضعف دفاعات أندية المجموعة الثانية التي بها نادي الزمالك، ونادي أهلي طرابلس الليبي، ونادي اتحاد العاصمة الجزائري، حيث تلقى نادي كابس يونايتد في 4 مباريات 11 هدف.

ومما يؤكد ضعف دفاع نادي كابس يونايتد الفوز الذي حققه عليه نادي الزمالك في مباراة برج العرب حيث فاز نادي الزمالك بهدفين نظيفين، مع ضياع العديد من الفرصة التهديفية في المباراة.

وسبب آخر يرجح فوز القلعة البيضاء في مباراة كابس يونايتد هي جاهزية جميع لاعبي نادي الزمالك الاساسيين لحضور المباراة، وعودة أيمن حفني بعد فترة غياب طويلة، مما يساعد المدرب أجوستو إيناسيو في اختيار التشكيل الأساسي للفريق والبدلاء على حد سواء، بالإضافة إلى وجود أحمد توفيق ومعروف يوسف في ظل ارتفاع مستواهم في هذه الفترة في خط وسط نادي الزمالك، ووجود محمود عبدالعاطى دونجا في الدفاع.

كما أن آمال نادي كابس يونايتد تكون ضعيفة في التأهل في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث أن رصيده الحالي في البطولة ثلاث نقاط ليصبح أخر فريق في قائمة أندية المجموعة الثانية، بخلاف نادي الزمالك الذي بلغ رصيده خمس نقاط.

ويستعد نادي الزمالك اليوم لمباراة نادي كابس يونايتد في معسكره الذي وردت أخبار عن حالة التركيز التي تسيطر على اللاعبين في المعسكر التدريبي في زيمبابوي، وتصريح حارس المرمى أحمد الشناوي عن المكانة الطبيعية لنادي الزمالك في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.