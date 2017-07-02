رافاييل بينيتز يُعرب عن رغبته في ضم مهاجم فياريال

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أعرب الإسباني رافاييل بينيتز مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن رغبته الكبيرة في التعاقد مع مهاجم جمهورية الكونغو الديمقراطية سيدريك باكومبو لاعب فريق فياريال الإسباني, وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إطار سعيه لتدعيم صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

ولكن وفي الوقت ذاته فإن ذلك الأمر لن يكون سهلاً وسيحتاج فريق نيوكاسل يونايتد إلي صرف الأموال الطائلة من أجل الظفر بخدمات المهاجم الواعد في الصيف الحالي, ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي كان قد قدم عرضاً في الأونة الآخيرة إلي فريق فياريال للتعاقد مع مهاجمه سيدريك باكومبو, ولكن إدارة النادي الإسباني رفضت ذلك العرض بشكل قاطع علماً بأن قيمته وصلت إلي مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة موافقة فريق نيوكاسل يونايتد على المطالب المالية المرتفعة لفريق فياريال ونجاح الصفقة فإن المهاجم سيدريك باكومبو سوف يكون بذلك أغلى لاعب في تاريخ النادي, علماً بأن أغلى لاعب في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد هو المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين والذي تعاقد معه النادي منذ 12 عاماً قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني.

ولكن ما تُدركه إدارة نادي نيوكاسل يونايتد جيداً أن في الوقت الراهن إن أردت البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن تكون مُنافساً على المقاعد الأوروبية فعليك أن تصرف أموالاً طائلة في الميركاتو من أجل تحقيق أهدافك.