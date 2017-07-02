ملخص مباراة كابس يونايتد والزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2017 م

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سقط فريق الزمالك المصري خارج أرضه أمام مُضيفه فريق كابس يونايتد من زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الرياضة الوطني بالعاصمة هراري, وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول بدا الحذر والهدوء واضحاً بصورة جلية على كلاً من الطرفين, وخاصة الضيف فريق الزمالك وذلك خوفاً من تلقي هدف من شأنه أن يجعل المباراة عليه أكثر صعوبة وتعقيداً.

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ولكن ومع مرور الدقائق بدأ أداء فريق الزمالك الهجومي يتحسن شيئاً فشيئاً وبدأ يُهدد أيضاً مرمى فريق كابس يونايتد وإن كانت ليست الخطورة المنتظرة من جانب أبناء القلعة البيضاء, ولكن ذلك لم يمنع فريق كابس يونايتد من مباغتة ضيفه وعند الدقيقة الحادية والثلاثين نجح في ذلك حينما سجل له بافوم باتزي أولى الأهداف إثر إستغلاله إرتباكاً في دفاعات فريق الزمالك.

وعند الدقيقة التاسعة والثلاثين قرر البرتغالي أوجوستو إيناسيو إجراء تعديل على صفوف فريقه بإشراك المهاري أيمن حفني بدلاً من متوسط الميدان إبراهيم صلاح, وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والأربعين تمكن فريق الزمالك من تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه ستانلي مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني عاد الهدوء ليُخيم من جديد على كلاً من الفريقين, وخاصة فريق الزمالك الذي سيكون راضياً في نهاية المطاف بنقطة التعادل إن إنتهت الأمور دون أي تغيير, وعند الدقيقة الرابعة والسبعين تمكن فريق الزمالك من تسجيل ثاني أهدافه عبر مهاجمه حسام باولو ولكن الحكم سرعان ما ألغاه بداعي التسلل.

وعقب ذلك بدقيقة واحدة فقط إستطاع فريق كابس يونايتد أن يُسجل الهدف الثاني له في المباراة والذي جاء عبر لاعبه عباس أميدو وسط دفاع تائه تماماً من أبناء القلعة البيضاء, وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حسم فريق كابس يونايتد كل شئ بتسجيله ثالث الأهداف والذي جاء عبر عباس أميدو أيضاً, ليرفع بذلك فريق كابس يونايتد رصيده إلي 6 نقاط في المركز الثالث, فيما إستقر رصيد فريق الزمالك عند 5 نقاط مما أدى لتراجعه للمركز الرابع في إنتظار الجولة الآخيرة والتي ستحسم رسمياً من أمر المتأهلين للدور ربع النهائي من عمر المسابقة.