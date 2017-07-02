عاجل: إقالة البرتغالي إيناسيو من منصبه كمدرباً للزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد إتخذ قراراً نهائياً بإقالة البرتغالي أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي, وذلك عقب خسارة فريق الزمالك منذ قليل على يد فريق كابس يونايتد من زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مما زاد من صعوبة المهمة لأبناء القلعة البيضاء لرغبتهم في التأهل إلي الدور ربع النهائي من عمر مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولعل ما ساهم أيضاً في إتخاذ ذلك القرار ليس نتيجة المباراة لوحدها بل بسبب أداء الفريق المُخيب لآمال جماهيره, حيث لم يُقدم أي لاعب من فريق الزمالك أي شئ على أرضية ملعب الرياضة الوطني بالعاصمة هراري, وإضافة لذلك لم تكن هناك أي روح أو قتالية أو حتى أداء فني من جانب اللاعبين على أرض الملعب, مما يؤكد بدوره أن المدرب هو المتسبب الأول في ذلك لعدم تحكمه بعناصره بالشكل اللازم قبيل المباراة وخاصة على الصعيد النفسي وكيفية تحفيز اللاعبين لخوض المباراة.

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هذا وقد أشارت التقارير الصحفية أيضاً إلي أن مصدر مسئول داخل نادي الزمالك قد أكد أن المستشار مرتضى منصور قام بإخطار هاني زادة رئيس بعثة فريق الزمالك في زيمبابوي وعضو مجلس إدارة النادي بقرار إقالة المدرب أوجوستو إيناسيو من منصبه.

ليعود فريق الزمالك من جديد إلي مشكلته الرئيسية التي لم يخرج منها منذ سنوات, وهي عدم الإستقرار الفني وإقالة المدربين والذي من شأنه سوف يؤثر على الفريق في هذه الفترة الحاسمة من عمر الموسم.