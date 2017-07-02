ملخص مباراة ريفرز يونايتد والإفريقي في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م

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حقق فريق الإفريقي التونسي فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ريفرز يونايتد الجنوب أفريقي بهدفين مقابل لا شئ, وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الإفريقي بداية اللقاء بهدوء وحذر تفادياً لتلقي هدف مُبكر من شأنه أن يُعقد عليه المباراة أكثر, فيما حاول صاحب الأرض فريق ريفرز يونايتد السيطرة على أجواء اللقاء ولكنه في المقابل لم يتمكن من فعل أي شئ أو تهديد مرمى فريق الإفريقي ولو في مناسبة واحدة على الأقل.

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ومع مرور الدقائق بدأ فريق الإفريقي يتحسن شيئاً ما على الصعيد الهجومي, وعند الدقيقة التاسعة والعشرين كاد فريق الإفريقي يفتتح التسجيل حينما نفذ لاعبه المخضرم أسامة الدراجي ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة, ولكن الحارس أولوفيمي توماس تصدى للكرة وحافظ على نظافة شباكه وهو ما إستمر عليه الحال حتى نهاية الفترة الأولى من عمر المباراة.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر فريق الإفريقي في بحثه عن تسجيل الأهداف, وعند الدقيقة الثالثة و الستين تحقق له ما أراد وذلك عبر ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها لاعبه مانوبي حداد بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن من التصدي لها أي أحد.

أما في بقية دقائق المباراة فتراجع فريق الإفريقي بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية, فيما ضغط فريق ريفرز يونايتد بقوة بحثاً عن إدراك التعادل على أقل تقدير, ولكن وقبل نهاية اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة التاسعة والثمانين حسم مختار بلخيثر الأمور تماماً بإحرازه الهدف الثاني لفريق الإفريقي, وبذلك رفع فريق الإفريقي رصيده إلي 9 نقاط إرتقى بها إلي صدارة المجموعة مناصفة مع فريق كمبالا سيتي الأوغندي.