إيفرتون ينضم إلي الصراع من أجل مهاجم أرسنال

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي قد إنضم إلي الصراع رفقة فريق وست هام يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن فريق إيفرتون وبناءً على رغبة مدربه الهولندي رونالد كومان يُريد تعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميرو لوكاكو المحتمل في الصيف الحالي, والذي من المتوقع أن تصل قيمة صفقة إنتقاله من قلعة غوديسون بارك إلي أي نادي أخر حوالي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية, مما سيعود على النادي بالفائدة المادية الكبيرة والتي من شأنها أن تجعله قادراً على صرف الأموال الطائلة على عملية شراء لاعبين كبار من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل.

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هذا وكان فريق إيفرتون قد تعاقد حتى الآن في الصيف الحالي بصفة رسمية مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي, ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي والجناح الإسباني ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني, كما أنه بات قريباً للغاية أيضاً من التعاقد المدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي النادي لتحقيق هدفه الأسمي في الموسم المقبل, وهو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار وبالتالي ضمان الفريق تأهله لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.