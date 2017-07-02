ملخص مباراة ألمانيا وتشيلي في نهائي كأس القارات 2017 م

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تُوج المنتخب الألماني بلقب مسابقة كأس القارات 2017 م وذلك عقب فوزه على حساب نظيره منتخب تشيلي بهدف وحيد مقابل لا شئ في مباراة الدور النهائي من عمر المسابقة, ليُحرز بذلك المنتخب الألماني اللقب الأول له في تاريخ المسابقة القارية.

وفي شوط المباراة الأول ضغط المنتخب التشيلي بقوة كبيرة جداً وحاول إرباك شباب المنتخب الألماني منذ اللحظات الأولى, ولكن وبالرغم من هذا الضغط الكبير للغاية إلا أن المنتخب الألماني هو من تمكن من إفتتاح التسجيل وذلك عند الدقيقة العشرين عبر لاعبه لارس شتيندل عقب إستغلاله خطأ فادح من التشيلي مارسيلو دياز لتشتعل أجواء النهائي أكثر.

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ومع مرور الدقائق بدأ أداء المنتخب الألماني يتحسن بصورة ملحوظة من الناحية الهجومية وبات يُهدد أيضاً مرمى المنتخب التشيلي وحارسه كلاوديو برافو, ولكن ذلك لم يُبدل أي شئ على تقدم المنتخب الألماني بهدف وحيد مقابل لا شئ في الفترة الأولى من عمر اللقاء.

وفي شوط المباراة الثاني إستمرت الأجواء المشتعلة بين المنتخبين, ولكن ومع مرور الدقائق بدأ المنتخب الألماني يُهدأ من إيقاع اللعب ويُحاول الإعتماد على الهجمات المرتدة فقط من أجل تسجيل هدف ثاني يحسم به اللقب, وفي مقابل ذلك إستمر منتخب تشيلي يُمارس ضغطه المُكثف وإستحواذه النسبي على الكرة ولكن دون أي فائدة تُذكر, حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز وتتويج الماكينات الألمانية باللقب القاري في إنتظار ما سيحدث في بطولة كأس العالم في صيف العام المقبل 2018 م.