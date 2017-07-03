أرسنال ولاكازيت يواصلان الضغط على رئيس نادي أولمبيك ليون

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق أرسنال الإنجليزي والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي يستمران في الضغط على إدارة النادي الفرنسي برئاسة جيان ميشيل أولاس, وذلك من أجل إعطاء موافقته على حسم صفقة إنتقال المهاجم ألكسندر لاكازيت من فريق أولمبيك ليون إلي فريق أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن عرض فريق أرسنال الحالي من أجل التعاقد مع المهاجم ألكسندر لاكازيت لا يمكن أن يرفضه أي شخص عاقل, حيث وصلت قيمة العرض إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني وذلك من أجل إغراء اللاعب وإدارة ناديه الفرنسي, علماً بأن المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت كان يُفكر في الإنضمام إلي صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018 م.

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وفي حالة نجاح فريق أرسنال في إتمام الصفقة فسوف تكون هي الصفقة الأغلى في تاريخ النادي اللندني, حيث كانت أغلى صفقة له في صيف عام 2013 م حينما تعاقد مع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42,5 مليون جنيه إسترليني.

هذا وكانت المفاوضات بين فريقي أرسنال وأولمبيك ليون قد بدأت منذ 3 أسابيع تقريباً, ولكن العائق الأبرز لحسمها كان جيان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون, والذي ربما الآن سيسمح للمهاجم ألكسندر لاكازيت بالرحيل عن النادي بعدما تعاقد مع مهاجم بديل وهو مهاجم فريق ريال مدريد الواعد ماريانو دياز.