كونتي يأمل في حسم 3 صفقات أخرى قبل معسكر البلوز الصيفي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي يأمل في أن تتمكن إدارة ناديه برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش من حسم 3 صفقات أخرى في غاية الأهمية بالنسبة للفريق اللندني في الموسم المقبل, وهم المهاجم البلجيكي روميرو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو لاعب فريق موناكو الفرنسي والإنجليزي الواعد ديلي آلي لاعب فريق توتنهام هوتسبير.

ويأتي ذلك في إطار سعي المدرب أنطونيو كونتي لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل, حيث سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز, وإضافة لذلك المنافسة وبقوة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب الفريق عن نسخة الموسم الماضي, وأيضاً المنافسة إن أمكن على بقية الألقاب المحلية والتي تتمثل في الدرع الخيرية الإنجليزية وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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هذا وكان فريق تشيلسي قد أعلن رسمياً يوم السبت الماضي عن أولى صفقاته الرسمية في الصيف الحالي, وذلك بتعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر, كما كانت شبكة قنوات سكاي سبورتس قد أكدت في اليوم ذاته أيضاً أن الفريق اللندني قد حسم صفقة المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من فريق روما الإيطالي, على أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام في مطلع الأسبوع المقبل.