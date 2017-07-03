مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في صراع محتدم من أجل لاعب وسط موناكو

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات في صراعاً محتدماً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فابينيو لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان فريق مانشستر يونايتد هو أول نادي قد أبدى إهتمامه باللاعب البرازيلي, وذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد والذي قد أعرب في الكثير من الأوقات عن إعجابه الشديد بمستوى وأداء البرازيلي فابينيو رفقة فريقه موناكو, وخاصة وأنه بإمكانه أن يلعب في مركزين مختلفين إما الظهير الأيمن أو في محور إرتكاز وسط الميدان, مما يُعطي الكثير من الحلول لأي مدرب يُشرف عليه.

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ولكن ربما سيجعل الأمور معقدة على فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي هو دخول فريق باريس سان جيرمان بقوة على الصفقة, حيث أشارت التقارير الصحفية إلي أن عرض الفريق الباريسي الذي سيتم تقديمه إلي فريق موناكو سوف تصل قيمته إلي مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني من أجل إغراء اللاعب وإدارة ناديه على إتمام الصفقة بشكل سريع.

وفي مقابل كل ذلك فإن المؤكد هو أن رغبة اللاعب هي التي ستحسم الأمور في نهاية المطاف, ولعل ما يجعل الإهتمام به كبيراً لهذه الدرجة هو المستوى الرائع الذي يُقدمه على أرض الملعب بالرغم من أن عمره 23 عاماً فقط, وخاصة بعدما ساهم في فوز فريقه موناكو بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي, كما ساهم أيضاً في بلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.